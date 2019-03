Der Statistik-Check: Fast alles spricht für den FC Bayern, Schalke vor Negativ-Rekord

Am 26. Spieltag hat Borussia Dortmund die Chance, die Tabellenführung des FC Bayern zu übernehmen - dafür müssten die Münchener entweder Punkte lassen oder der BVB müsste deutlich höher gewinnen. Die Kovac-Elf versucht alles, um an der Spitze der Bundesliga zu bleiben. Dabei können sich die Münchener, mit einem Blick auf die Statistik, ihrem Sieg ziemlich sicher sein. Ihr Gegner Mainz 05 hat in die letzten fünf von sechs Partien gegen den FCB verloren. Für die Dortmunder steht eine gar nicht so leichte Aufgabe an: Auswärts gegen die Hertha gewann der BVB zuletzt im Jahr 2014.