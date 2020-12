Die Statistik: Hannover 96 flankt viermal so oft wie Regensburg

Das torlose Remis von Hannover 96 in Regensburg sorgte für wenig spektakuläre Szenen. Selten kamen beide Mannschaft überhaupt einmal zu gefährlichen Abschlüssen. Die beste Chance der Partie hatte 96-Verteidiger Marcel Franke, der mit seinem Kopfball aber nur die Unterkante der Latte traf. Was sagt die Statistik über das 0:0 am Freitagabend aus?

Beide Mannschaften präsentierten sich auf Augenhöhe, nicht nur was den Ballbesitz angeht. Regensburg hatte nur wenige Torschüsse mehr als die Gäste aus Hannover. 96 hatte dafür die etwas bessere Zweikampfquote. Auch in Sachen Passquote ist die Statistik ungefähr gleich – gleich schlecht möchte man fast sagen. Fast jeder dritte Pass beider Teams landete beim Gegner.