Statistisch belegt: Die Scorpions werden gegen die Starbulls knapp gewinnen!

Weiter geht es im Zwei-Tage-Rhythmus: Am Dienstag (20 Uhr, Hus-de-Groot-Eisarena) kommt es in der Eishockey-Oberliga zum dritten Duell zwischen den Hannover Scorpions und den Starbulls Rosenheim. Im Play-off-Viertelfinale steht die Serie 1:1.

Eine Lehre für Dienstag

Nach ihrem Sieg am Freitag mussten die Scorpions vorgestern eine Niederlage in Rosenheim hinnehmen. Die Lehre der Partie ist zugleich die Vorgabe für Dienstag: „Wir müssen von der Strafbank fernbleiben“, sagt Scorpions-Trainer Dieter Reiss und fordert, „dass wir unsere Emotionen in den Griff bekommen und auf dem Eis disziplinierter agieren müssen“.