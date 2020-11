Zahlen, bitte! Von Schießbuden und Kurzarbeitern, Statistikkapriolen aus der Zeit zwischen zwei Lockdowns

Weber nimmt es mit Humor Statistik sei die mathematische Methode, Irrtümer zu verschleiern, hat Georges Elgozy mal gesagt. Die Wiederaufnahme des Amateurfußballs in der Region Hannover wird der frühere Generalinspektor der Volkswirtschaft und Präsident des Europäischen Komitees für wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit damit eher nicht gemeint haben. Und ein Irrtum war der Restart des Spielbetriebs nach dem ersten Corona-Lockdown sicher auch nicht. Auf jeden Fall lässt sich mit den Tabellen von der Regionalliga Nord bis hinab zur Kreisliga so manch schöne Zahlenjonglage betreiben. Anzeige Ohne Spielausfälle sind bislang nur wenige Mannschaften aus dem Umland der Region Hannover davongekommen. Am ärgsten hat es die TSV Burgdorf in der Landesliga Nord erwischt. Erst ganze viermal durfte die Mannschaft von Coach Frank Weber um Punkte spielen. Ein Sieg gelang ihr dabei indes nicht, was den zu Jahresbeginn 2020 aus Celle zur TSV gekommenen Weber unlängst dazu veranlasste, sich scherzhaft selbst als den erfolglosesten Trainer des Jahres zu bezeichnen.

Die aktuellen Marktwerte der Spieler von Hannover 96 laut transfermarkt.de (Stand: 18. November 2020) Michael Esser: 500.000 Euro (+ 100.000) ©

Auch die TSG Ahlten sowie der Mellendorfer TV sind nach der Sommerpause mit Überlänge noch nicht wieder richtig in Fahrt gekommen. So ist die in der Kreisliga 1 ebenfalls noch sieglose TSG mit lediglich vier erzielten Toren (in allerdings auch nur fünf Partien) die torungefährlichste Umlandmannschaft Hannovers. Der MTV brachte es in der Bezirksliga 4 zwar auf ein Törchen mehr, konnte damit allerdings noch keinen einzigen Punkt holen. 34 Tore erzielen die Schützenkönige Auf der anderen Seite befinden sich mit dem TV Jahn Leveste die Schützenkönige. Stolze 34 Mal langten die Akteure von Trainer Holger Schwabe hin. Doch selbst ein Schnitt von 4,25 Toren pro Partie ist kein Garant für den Meistertitel, die Jahnler sind aktuell „bloß“ Dritter der Kreisliga 3. Und wenn es eines weiteren Beweises bedarf, dass sich Erfolg vor allem durch ein ausgewogenes Verhältnis von eigenen und kassierten Treffern einstellt, empfiehlt sich ein Blick aufs Tableau der Bezirksliga 7. Da hat der SV Ihme-Roloven (19 Tore) zwar dreimal häufiger ins Schwarze gezielt als der SV Gehrden. Nichtsdestotrotz sind die Ihmer mit sechs Punkten Vorletzter. Der Grund: 37 Gegentreffer sind umlandweit der unliebsame Rekordwert. Es gibt fraglos angenehmere Jobs als die der beiden Keeper Ionut Placinta und Leon Wietrychowski, die sich ihr Leid aber immerhin fast brüderlich teilten.