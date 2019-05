Statt Abstieg mit 96: Schmiedebach und Hübner feiern Aufstieg mit Union Berlin

Nach dem Abpfiff gab es an der Alten Försterei kein Halten mehr: Die Fans stürmten den Rasen, Menschen lagen sich in den Armen. Der 1. FC Union Berlin feierte durch das 0:0 im Rückspiel der Relegation (Hinspiel 2:2) gegen den VfB Stuttgart zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den Aufstieg in die Bundesliga.

Und mittendrin: Manuel Schmiedebach und Florian Hübner, vor der Saison bei Hannover 96 aussortiert und gemeinsam nach Berlin gewechselt.