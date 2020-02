Statt Europa League: Fans von Eintracht Frankfurt feiern nach Spielabsage beim Eishockey

Was man eben so macht, wenn das Fußball-Spiel ausfällt: Die Fans von Eintracht Frankfurt haben nach der Absage ihrer Europa-League-Partie beim FC Salzburg am Donnerstagabend ein Alternativprogramm gefunden - in einer anderen Sportart. Rund 1000 Anhänger des Bundesligisten gingen am Abend einfach zum Eishockey und unterstützen die zweite Mannschaft des Klagenfurter AC im Gastspiel beim EC Red Bull Salzburg.

Was macht man, wenn dein Spiel in der @EuropaLeague witterungsbedingt verschoben wird? Klar, ab zum Eishockey, Stimmung machen ❤️❤️#SGEuropa #SALSGE pic.twitter.com/FMPk9OB88U — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) February 27, 2020

Aus diesem Grund kündigte die Deutschen Fußball-Liga an, am Freitag über eine mögliche Verschiebung der Partie zu entscheiden. Allerdings ist der Terminkalender bis zum Saisonende äußerst eng getaktet. Bereits in der kommenden Woche spielt Frankfurt ebenfalls gegen Werder Bremen im DFB-Pokal.

Eintracht-Fans bejubeln Klagenfurter AC

Doch das interessierte die Fans der Eintracht am Donnerstagabend noch nicht. Sie unterstützten die zweite Mannschaft des KAC in Salzburg lautstark im Spiel der zweiten österreichischen Eishockey-Liga. Vor dem ersten Bulli wurde in der Halle sogar das Vereinslied der Frankfurter gespielt, was lautstark mitgesungen wurde. Auch während der Partie sangen sie immer wieder Eintracht-Lieder, unterstützten aber auch das Team aus Klagenfurt lautstark.

Bereits im Sommer sorgten die Fans von Eintracht Frankfurt in einer anderen Sportart für Aufsehen. Damals waren sie vor einem Europapokalspiel mit mehreren Duzend Anhängern bei einem Beachvolleyball-Turnier ihre Lieder sangen.

