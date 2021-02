Statt überall in Europa: EM 2021 nur in Großbritannien? Das sagt die britische Regierung

Die britische Regierung hat zurückhaltend auf Berichte reagiert, dass die Europameisterschaft im Sommer nur in England und Schottland stattfinden könnte. "Das sind nur Spekulationen", sagte ein Sprecher von Premierminister Boris Johnson am Freitag in London. "Wie das Turnier ausgetragen wird, ist Sache der UEFA." Die Europäische Fußball-Union UEFA habe erst am Vortag mitgeteilt, sie halte an dem Modell fest, die um ein Jahr verlegte EM in zwölf Städten in zwölf Ländern auszutragen.

