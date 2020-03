StayAtHomeCup: Hannover 96 veranstaltet FIFA-Online-Turnier für den guten Zweck

Am kommenden Freitag, den 27. März, veranstaltet Hannover 96 ein FIFA-Online-Turnier für den guten Zweck. Jeder kann am sogenannten #StayAtHomeCup teilnehmen und seinen Beitrag leisten. Die Teilnehmer spielen in ihren eigenen vier Wänden und haben mit etwas Glück sogar die Möglichkeit, gegen einige 96-Profis zu zocken.

Erlöse fließen in die Wohnungslosenhilfe

Unter anderem werden Cedric Teuchert, Florent Muslija, Jannes Horn, Julian Korb und Linton Maina am Turnier teilnehmen. Und auch das 96-eSports-Team mit ihrem Trainer Dennis Jackson ist mit von der Partie. Insgesamt sind 512 Plätze für den #StayAtHomeCup frei, die unter dem Motto "wer zuerst kommt, mahlt zuerst" vergeben werden.

Aber worum geht es bei dem Turnier? Jeder Teilnehmer zahlt eine Startgebühr in Höhe von fünf Euro. Die Erlöse fließen allesamt in die Wohnungslosenhilfe. "Zuhause bleiben können nämlich nur die, die auch ein Zuhause haben. Und die, die ohne Obdach sind, geraten dieser Tage mehr denn je in arge Bedrängnis. Zahlreiche Einrichtungen mit Angeboten für Wohnungslose in Hannover können ihren Betrieb schon jetzt nicht mehr aufrechthalten. Die Perspektiven für die kommenden Wochen sind schlecht. Hilfe wird dringend benötigt. Mit dem #StayAtHomeCup unterstützen wir die Caritas. Der 96plusPartner gibt Essen aus und bietet eine Möglichkeit zur Körperhygiene", heißt es in der offiziellen Pressemitteilung von Hannover 96.