stayathomemarathon: Die FAQ zum großen Laufevent in Hannover und Umgebung!

Es sollte das größte Laufereignis des Frühlings werden, nun wird der Hannover-Marathon die größte solidarische Bewegung in Corona-Zeiten. Mehr als 10 000 Athleten weltweit laufen am Sonntag, dem Tag, an dem eigentlich der 30. Marathon in Hannover stattfinden sollte, unter dem Motto Stay-at-Home Marathon ihre ganz persönliche Strecke. Dazu klären wir die letzten Fragen.