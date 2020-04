stayathomemarathon: Fünf Freundinnen aus Hannover und Dänemark überwinden Grenzen

Das Rennen ist aber wie andere Veranstaltungen abgesagt worden. Und ein Treffen des Quintetts würde allein daran scheitern, dass derzeit weder die Däninnen noch die Hannoveranerinnen Schleswig-Holstein durchqueren dürften. Deshalb haben sich die Freundinnen dem #stayathomemarathon angeschlossen, den Laufveranstalter eichels:Event am Sonntag sozusagen als Trostpflaster ins Leben gerufen hat. „Solche virtuellen Läufe sind in Dänemark mehr verbreitet als hier, wir haben uns schon am vergangenen Sonntag auf diese Weise getroffen“, erzählt Köwing.

Es ist etwas Besonderes, in diesen Tagen Grenzen zu überwinden. Wegen der Covid-19-Pandemie gibt es überall Schranken, das haben auch fünf Lauffreundinnen aus Hannover und Dänemark zu spüren bekommen. „Wir hatten alle die Teilnahme beim HAJ Hannover Marathon am Sonntag geplant“, erzählt Melanie Köwing aus Hannover.

Selbst die ursprünglich für Sonntag geplante Benther-Berg-Umrundung hat sie verworfen, dort war in den vergangenen Wochen „zu viel Betrieb“. Köwing läuft nun „irgendwo auf ruhigen Wegen in der Region“.

Begründet wurde die grenzüberschreitende Sportbeziehung im vergangenen Jahr, als Köwing bei einem längeren Dänemark-Aufenthalt Jakobsen kennenlernte. Die gemeinsame Zugehörigkeit zum Berliner Artika-Sportteam brachte den Kontakt zu den anderen Mitstreiterinnen.

Und alle hoffen, dass sich ab September das Leben in Deutschland und in Dänemark normalisiert. „Da planen wir gemeinsame Starts, unter anderem beim Halbmarathon in Kopenhagen“, sagt Köwing. Am Sonntag gilt aber das Motto von Lauffreundin Jakobsen: „Es ist eine schöne Art des Miteinander, ohne tatsächlich zusammen zu sein.“