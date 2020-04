Im Liveticker: So läuft der #stayathomemarathon in Hannover und überall sonst (mit vielen Fotos!)

Der 30. Hannover-Marathon wäre (wieder) ein Mega-Event geworden. Eine noch nie dagewesene Meldequote an Läufern versprach einen Teilnehmerrekord, mehr als 70 Rahmenprogrammpunkte hätten für eine erneut für gute Laune und ein buntes Umfeld gesorgt. Außerdem wäre die deutsche Marathon-Meisterschaft Teil des Spektakels gewesen. Und dann kam Corona.

Am 23. März musste das große Laufspektakel in Hannover aufgrund der weltweit grassierenden Pandemie abgesagt werden, doch die Organisatoren haben schnell eine tolle Alternative aus dem Hut gezaubert: den #stayathomemarathon. Jeder verbringt den Marathontag auf seine ganz individuelle Weise, nicht nur in Hannover, sondern überall. Jeder läuft, so viel er will. Allein und ohne sportliche Vorgaben, aber irgendwie doch gemeinsam - in der Motivation vereint. Eine klasse Alternative!