stayathomemarathon: Magnus Tatzel kehrt nach Schlangenbiss zurück

Langstreckenläufer Magnus Tatzel hat keine Schlange gesehen auf dem Weg zum Gipfel. Geschweige denn gespürt. Ihren Biss hat er nicht wahrgenommen, als er zur Schneekoppe hochrannte, einem Berg, über dessen Gipfel die tschechisch-polnische Grenze verläuft. Beim Ultramarathon „Gorski“ in Schlesien trat der Wennigser aber offenbar einem Reptil zu nahe oder sogar versehentlich darauf – und wurde gebissen. Das war im letzten Sommer und zog einen allergischen Schock nach sich. Erst ganz langsam findet der 63-Jährige wieder zur Normalform. Bei Hannovers #stayathomemarathon will Tatzel mindestens zehn Kilometer schaffen. „Vielleicht geht ja noch mehr.“

Drei Tage nach dem Lauf schwoll Magnus Tatzels Bein an und wurde rot. © privat

Tatzel merkt nichts von einer Schlange Mutmaßlich passierte es, als der routinierte Läufer kurz pausierte. Immerhin waren für ihn 17 Kilometer zu schaffen, davon elf bergauf bei einer Steigung von bis zu 20 Prozent. „Ich habe nichts gemerkt von einer Schlange“, beteuert Tatzel, der obendrein Kompressionsstrümpfe trug, deren Stoff recht dick ist. Mutmaßlich eine Kreuzotter ist es gewesen, die oberhalb des Knöchels zubiss. „Durch das Laufen bist du aber mit Adrenalin voll, das wirkt ja wie ein Schmerzmittel“, sagt der leidenschaftliche Motorradfahrer. „Ich konnte einfach nicht glauben, dass das passiert sein soll.“ Drei Tage später setzten die Schmerzen ein, das Bein schwoll an und wurde rot, am ganzen Körper hatte der Mann mit dem markanten Kinnbart Ausschlag. „Da bin ich schon leicht in Panik geraten“, so Tatzel. Sein Hausarzt, der zugleich Tropenmediziner ist, stellte eine allergische Reaktion aufgrund eines Stichs oder Bisses fest.

"Mein Puls ging gar nicht mehr runter, pendelte sich beim Laufen nicht auf normalem Niveau von etwa 145 ein, sondern erreichte 190. Ich dachte, was zeigt meine Uhr da für einen Quatsch an." Tatzel hörte mit dem Laufen jedoch nicht auf und arbeitete auch weiter. Das fiel dem Betriebswirt von Enercity aber zunehmend schwerer. Er schaffte es kaum zu Fuß hoch in den fünften Stock zu seinem Büro in Ricklingen. „Ich war total schnell außer Puste“, bekennt der Ausdauersportler. Sein CPR-Wert (Schweregrad zur Beurteilung entzündlicher Erkrankungen) war um das Zehnfache erhöht. „Ich konnte keinen Halbmarathon laufen, nichts mehr“, sagt Tatzel. „Mein Puls ging gar nicht mehr runter, pendelte sich beim Laufen nicht auf normalem Niveau von etwa 145 ein, sondern erreichte 190. Ich dachte, was zeigt meine Uhr da für einen Quatsch an.“ Nach rund zwei Monaten waren die Flecken und die Schwellung am Bein zwar abgeklungen, viel besser fühlte sich der ehemalige Kampfsportler jedoch nicht. Immerhin waren nun die beiden Bissstellen gut zu erkennen und brachten Gewissheit – eine Schlange. Fitness bewahrt Tatzel vor ärgeren Schäden Tatzel hatte viele Spezialisten konsultiert, um Spätfolgen auszuschließen. Schließlich teilte ihm ein Kardiologe mit, dass er Geduld brauche. „Mein Immunsystem war total runter. Und es dauert bis zu einem halben Jahr, bis der Körper das überwunden hat“, so Tatzel. Immerhin hätte es für den dreifachen Vater und vierfachen Großvater schlimmer kommen können, seine Fitness bewahrte ihn vor ärgerem Schaden. Die Ungeduld jedoch nagte an Tatzel, er wollte alsbald wieder los und im Wortsinn an die alten Zeiten anknüpfen. Das solle er mal vergessen, riet ihm der Herzspezialist – zumal in seinem Alter. „Schneller, höher, weiter sei fehl am Platz, sagte er mir. Die Zeit spiele eine Nebenrolle“, berichtet Tatzel. „Entscheidend sind Bewegung und Ausdauer.“