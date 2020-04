Nur dank Damen-Eskorte: Ironman Raimund Schultz meistert "allerersten Mental-Marathon"

Bilder vom #stayathomemarathon in und um Hannover:

Ole hat einen Halbmarathon in Angriff genommen - und in 2:19 Stunden erfolgreich bewältigt. Und ganz nebenbei am Sösestausee eine tolle Aussicht gehabt. Fazit: "Schöne einsame Runde bei perfekten Bedingungen." ©