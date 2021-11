Stechender Schmerz im Oberschenkel: Orban fehlt RB Leipzig im Topspiel gegen Dortmund

Leipzig. So mancher wunderte sich bei Wiederanpfiff der Champions-League-Partie zwischen RB Leipzig und Paris Saint-Germain am Mittwochabend (2:2). Denn RB-Coach Jesse Marsch wechselte mit Willi Orban einen wichtigen defensiven Akteur aus, brachte statt seiner den offensiveren Amadou Haidara . Das lag allerdings nicht an einer Unzufriedenheit des Trainers mit seinem zentralen Abwehrspieler. Der 29-Jährige hatte sich offensichtlich kurz vor der Pause verletzt.

Orban habe einen plötzlichen stechenden Schmerz im Oberschenkel verspürt, so Marsch. "Er hat mir gesagt, dass er sowas bisher eher selten hatte", erklärte der Trainer nach Abpfiff. Auch wenn am Donnerstag noch weitere medizinische Untersuchungen anstehen, war sich der Trainer sicher: "Willi fällt voraussichtlich gegen Dortmund am Samstag aus. Hoffentlich ist er nur ein paar Wochen raus und es ist nicht so schlimm." Am Samstag empfängt RB im Bundesliga-Topspiel den Tabellen-Zweiten Borussia Dortmund (18.30 Uhr, Sky).