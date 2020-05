Doppelpack im nächsten Jahr: Den Steelman gibt es wieder "kalt, matschig, nass"

Die Veranstaltungsagentur eichels:Event sortiert ihren Sportkalender neu – zumindest bezüglich des Steelman. Der Hindernislauf auf der Neuen Bult in Langenhagen wird im nächsten Jahr gleich an zwei Terminen angeboten. Die ursprünglich für den 27. Juni angesetzte siebte Auflage des Rennens wird nach Absprache mit Sponsoren und dem Hannoverschen Rennverein als Gastgeber auf Sonntag, 24. Januar 2021, verlegt. Kaum ein halbes Jahr später, am 26. Juni, später ist die nächste Auflage geplant.

Covid-19-Pandemie sorgt für Verschiebung

Grund für die Neuterminierung ist die Covid-19-Pandemie und die daraus resultierenden Beschränkungen im öffentlichen Leben wie dem Verbot von Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern. Im Sommer 2019 machten bei dem Hindernislauf 1820 Starter mit, eine ähnliche Größenordnung war auch in diesem Jahr kalkuliert worden, „Deshalb ist ein solches Event derzeit leider nicht möglich“, sagt Agenturchefin Stefanie Eichel.