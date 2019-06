"Wir versuchen etwas Neues": Der Steelman wandert von der Kälte in die Hitze 

Am Kurs hat sich nicht viel geändert, zwölf Kilometer sind zu absolvieren. Wer will, kann aber bereits nach sieben sein Finish haben und die Strecke verlassen. Mehr als 20 Hindernisse sind zu überwinden, darunter Klassiker wie schräge Holzwände, Matschgräben und der Bach Wietze. Hangeln, Klettern, Springen und sogar Tauchen sind gefragt. Mit den Footballern der Hannover Grizzlies warten obendrein lebende Hindernisse. „Das machen die Jungs aber natürlich mit Fingerspitzengefühl“, versichert Kramer.

Willkommene Abkühlung

Die Wasserhindernisse dürften in diesem Jahr willkommene Kühlung bringen, bei der fünften Auflage im Dezember haben sie manchen schlottern lassen. „Das war eher etwas für die Harten. Nun sprechen wir auch die an, die etwas Besonderes erleben wollen“, sagt Kramer. Dass Hindernisse unter Strom gesetzt werden oder über offenes Feuer gesprungen wird, davon ist der Steelman weit entfernt. „Wir richten uns verstärkt an Breitensportler. Und dann schauen wir, wie sich das bewährt“, sagt Kramer. „Nach fünf Jahren ist es einfach an der Zeit, etwas zu ändern.“