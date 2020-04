"Wie Hohn": Nübel-Berater Backs kritisiert Reform-Plan von DFL-Boss Seifert - und geht Klubs hart an

Noch ruht die Bundesliga wegen der Coronavirus-Pandemie. Doch auch wenn die aktuelle Krise überstanden ist, soll es nicht weitergehen wie zuvor. Wie DFL-Geschäftsführer Christian Seifert am Dienstag in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ankündigte, will der Liga-Verband eine Taskforce "Zukunft Profifußball" einführen, die Lösungen finden soll, um das Geschäft in Zukunft demütiger und weniger protzig erscheinen zu lassen. Auch die Tätigkeit mancher Spielerberater kritisierte Seifert in dem Zuge und dachte offen über eine Deckelung der Honorare nach. Nun gibt es deutlichen Gegenwind für Seiferts Vorschläge.

Backs: "Für seriös arbeitende Agenturen immer schwieriger geworden"

"Für seriös arbeitende Agenturen ist es in den letzten Jahren immer schwieriger geworden, Klienten für sich zu werben", schreibt Stefan Backs, der unter anderem den im Sommer zum FC Bayern wechselnden Schalke-Torhüter Alexander Nübel berät, in einer Kolumne bei Sport1. Zu groß sei inzwischen die Macht einiger weniger Agenturen, die mit unsauberen Mitteln arbeiten würden. Die seriösen Berater seien von den Vereinen hingegen "fast belächelt" worden. "So klingen für mich die Ankündigungen von Seifert wie Hohn", meint Backs daher.

Seifert hatte in dem FAZ-Interview gesagt, er nehme wahr, dass die größte Kritik am Fußball derzeit "an der Schnittstelle Sport und Wirtschaft" stattfinde. "Da geht es um Spielergehälter, schamlos zur Schau gestellten Reichtum, Ablösesummen sowie Berater, die Millionen kassieren für einen Musterarbeitsvertrag, den sie bei uns aus dem Internet herunterladen können", sagte er. "Und das einfach nur, weil sie den richtigen 23-Jährigen kennen.

Moral-Debatte im Fußball hat für Backs einen Beigeschmack

Auf Backs wirkt diese Kritik jedoch offenbar scheinheilig. Er verweist auf die Enthüllungen aus den sogenannten Football Leaks, in denen Missstände im Profi-Geschäft dokumentiert wurden. Seit 2016 wisse die Öffentlichkeit über "die zum Teil kriminellen Verflechtungen von Wirtschaft, organisiertem Verbrechen, Vereinen, Funktionären und Beratern" Bescheid. "Und obwohl viele Machenschaften lückenlos dokumentiert sind, passierte in Deutschland bis heute: Nichts", meint Backs, der früher Sportjournalist war. Die Debatte über Moral im Profi-Fußball habe für ihn daher einen Beigeschmack.