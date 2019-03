Stefan Bradl: „Die Show der MotoGP ist phänomenal“

Leipzig. Am Sonntag startet die Motorrad-WM-Saison mit einem Wüstenrennen in Katar. Für Stefan Bradl wird es ein besonderes Jahr. Der Augsburger, der 2018 bei fünf Starts in der Königsklasse MotoGP zehn WM-Punkte einfuhr, wird als Honda-Testfahrer wieder einige Wildcardrennen bestreiten. Vor allem aber will der 29-Jährige als Experte bei ServusTV den Zuschauern seine Sportart näherbringen.

Herr Bradl, die Saison beginnt und viele Fans freuen sich schon auf den Sachsenring. Sie auch? Klar, das Heimrennen ist etwas Besonderes, weil die sächsischen Fans sehr euphorisch und zum Teil schon seit 50 Jahren dabei sind. Aber auch die Jugend ist begeistert. Der Motorsport wird am Sachsenring richtig gelebt, das erlebe ich sonst nirgendwo in Deutschland. Am Sachsenring fiebert eine riesige Motorsport-Familie auf dieses Event hin, auch für uns Fahrer ist dies das Highlight des Jahres.

Trotzdem wird immer wieder das Aus des einzigen deutschen Grand Prix diskutiert… Da gibt es tatsächlich seit Jahren Gesprächsstoff, aber das wird aus meiner Sicht nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Letztlich ist es Jahr für Jahr immer wieder ein Motorsport-Fest vor einer riesiger Fan-Gemeinde. Ich hoffe, die Bedenken beruhigen sich.

Wie schätzen Sie den Kurs ein? Er ist schon schwer, hat viele Linkskurven, das ist technisch sehr anspruchsvoll. Wir Piloten kommen am Abend immer schief daher, weil die linke Seite verkrampft und sich die rechte Seite eher unausgelastet anfühlt. Aber es ist eine coole Rennstrecke. Es gibt viele Möglichkeiten, die Power des Motorrades auszuspielen.

Wo werden die Zuschauer Sie in diesem Jahr an der Startlinie sehen? Viele denken, ich kann mir als Testfahrer meine Wildcardrennen aussuchen. Dem ist nicht so. Wo ich starte, hängt vom Honda-Testplan und anderen Dingen ab. Zwei, drei Rennen sind geplant, wo und wann – dahinter steht noch ein Fragezeichen.

Können es auch mehr als drei werden? 2018 waren es fünf, weil sich Honda-Fahrer verletzt hatten. So etwas lässt sich aber nicht vorhersehen.

Könnten Sie sich einen Beruf vorstellen, in dem sie acht Stunden am Schreibtisch sitzen oder an der Werkbank stehen? Niemals. Ich war noch nie der Büromensch. Wenn ich meine E-Mails beantworte, werde ich nach einer halben Stunde schon unruhig und habe den Drang, mich zu bewegen. Ich bin schon froh, in dem Geschäft Fuß gefasst und mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben. ServusTV-Experte sein zu dürfen, ist ja auch etwas Angenehmes.

Wollen Sie dies die nächsten zehn Jahre bleiben? Wer denkt heute schon darüber nach, was er in zehn Jahren macht? Ich schaue von Jahr zu Jahr, wie es kommt und versuche, Spaß zu haben und das Beste rauszuholen.

Haben Sie nach Ihren schwersten Stürzen mal ans Aufhören gedacht? Es gibt Höhen und Tiefen. Bei meinem komplizierten Handgelenksbruch habe ich mir schon mal Gedanken gemacht, ob es das noch wert ist. Dann kommen aber Momente, in denen du merkst, dass es bergauf geht. Dazu kommt der Rückhalt von zu Hause – und die Motivation kehrt zurück.

Sind Sie schon mal mit Angst gestartet? Mit Angst nicht, mit Respekt schon. Wenn du gestürzt bist, brauchst du auch etwas Zeit, das zu verarbeiten.

Letztes Jahr wurden bei einer MotoGP-Maschine 356,4 km/h gemessen. Was ist das für ein Gefühl? Das ist relativ normal. Wenn du damit aufgewachsen bist, bist du permanent schnell unterwegs und gewöhnst dich an die immer höheren Geschwindigkeiten. Die Motorräder sind extrem leistungsstark, da ist es kein großes Kunststück, über 300 Sachen zu fahren. Wenn dein Auge die Situation aufgrund deiner Erfahrung gut erfassen kann, ist es kein Hexenwerk. Die Maschinen bekommen auch 400 m/h hin. Ich persönlich kenne meinen Rekord nicht. Der Top-Speed ist alles andere als wichtig bei uns. Was zählt, ist die Rundenzeit.

Jedes Jahr gibt es Regenrennen – gerade in den Tropen. Wann ist der Punkt erreicht, dass abgebrochen werden muss? Da gibt es eine gute Zusammenarbeit mit der Rennleitung. Das Thema Sicherheit wird sehr großgeschrieben. Ein Handzeichen der Fahrer reicht schon aus. Auch in der Rennleitung sitzen ehemalige Rennfahrer, die wissen, was Sache ist.

Gibt es ein ideales Sprungbrett für die jüngeren Fahrer? Die IDM? Welche jüngeren Fahrer? Es sieht ja leider Gottes nicht so gut aus im Nachwuchs. Die IDM ist meiner Meinung nach nicht ideal vermarktet worden und funktioniert als Sprungbrett nicht. In Italien und Spanien werden die jüngeren Fahrer von der nationalen Föderation besser unterstützt. Dort ist ein Plan dahinter. Als junger Kerl bei uns musst du nach Spanien gehen, wenn du etwas werden willst.

Warum klappt das in Italien und Spanien so viel besser? Bei uns ist der Motorradsport nicht so populär wie dort, hinzu kommen Fehler des Verbandes. Wer sich über fehlenden Nachwuchs beschwert, soll schauen, mal ein vernünftiges Konzept auf die Beine zu stellen.

Braucht ein Talent eine starke finanzielle Basis, um nach oben zu kommen? Aktuell schon. Zu meiner Zeit war es in Deutschland noch etwas besser, da haben beim Red Bull Rookies Cup alle an einem Strang gezogen. Heute brauchst du einen großen Geldbeutel, um in Spanien ein Team zu finden.

Warum ist die Formel 1 in Deutschland in den Medien stets viel stärker präsent? Die Show der MotoGP ist phänomenal, spannend und sehenswert. Das ist in der Formel 1 nicht ganz so. Aber die Erfolgsbasis eines Michael Schumacher, Nico Rosberg oder Sebastian Vettel wirkt in der Formel 1 noch so stark nach, sodass jeder sofort etwas mit der Formel 1 anfangen kann. Wer aber einmal die MotoGP gesehen hat – das fesselt einen richtig.

Schauen Sie selbst im Fernsehen die Formel-1-Rennen? Ich gucke mir das schon gern an, ich bin ja generell sportinteressiert, schaue auch Ski Alpin, Skispringen oder Eishockey.

Welche Chancen hat die MotoGP durch den Einstieg von ServusTV? Das ist eine gute Möglichkeit, um ein Konzept in unsere Sportart zu bringen. Die Leute können sich darauf verlassen: bei ServusTV werden alle Rennen und Qualifyings der MotoGP, aber auch der anderen Rennklassen live gezeigt. Die Jungs bei ServusTV haben eine Menge Erfahrung in Österreich gesammelt und zeigen neben den Live-Bildern tolle Features. Der deutsche Zuschauer kommt auf seine Kosten und erhält eine Menge Insider-Infos.

Werden Sie als TV-Experte extra geschult? Ich werde frei Schnauze auftreten. Ich bin mit sehr viel Freude dabei. Für mich ist es recht einfach: Ich bekomme Fragen gestellt zur Boxengasse oder allgemein zur MotoGP. Da ich genügend Erfahrung habe, fällt mir das nicht schwer. Natürlich will ich auch Leute erreichen, die das erste Mal die Moto-GP schauen. Da muss ich den Spagat hinbekommen.

Gibt es Vorbilder unter den TV-Experten? Natürlich schaue ich jetzt mit anderen Augen hin, wenn Markus Baur im Handball oder Oliver Kahn im Fußball die Spiele erklären. Und ich orientiere mich an Timo Glock oder Nico Rosberg in der Formel 1.

Letzte Saison hat der Italiener Fenati seinem Landsmann Manzi bei 250 km/h in die Bremse gegriffen. Wie steht es um die Fairness in Ihrer Sportart? Das war ein Skandal hoch drei, dem Fenati sind alle Sicherungen durchgegangen. Aber es war eine Einzelaktion. Er ist zu Recht hart bestraft worden. Es wäre gescheiter gewesen, die hätten sich danach unter vier Augen in der Box getroffen, um ihr Problem auszutragen. Man muss in unserer Sportart mit Druck umgehen können. Es sind Adrenalin und Emotionen im Spiel. Ich glaube, dass der gegenseitige Respekt insgesamt vorhanden ist.

Die meisten Top-Piloten sind 1,70 bis 1,78 Meter klein. Wie hat es Valentino Rossi geschafft, mit 1,82 Meter Körpergröße jahrelang die Szene zu beherrschen? Er ist ein schlaksiger Typ, der die Maschine super beherrscht und richtig viele Titel geholt hat. Die Angriffsfläche gegenüber dem Wind ist bei seiner Größe ein kleiner Nachteil. Aber man braucht bei den heutigen Maschinen auch die Muskulatur, um das kräftemäßig zu stemmen. Für mich ist Rossi der beste Pilot der vergangenen Jahre – auch aufgrund seiner Persönlichkeit und Aura. Er steht für mich auf einer Stufe mit Roger Federer oder Michael Schumacher. Aktuell beeindruckt mich aber auch Marc Márquez. Er ist mittlerweile das Maß der Dinge und hat mit seinen jungen Jahren schon sieben Titel eingefahren.

ServusTV überträgt am Samstag ab 15 Uhr das Qualifying und am Sonntag ab 14.20 Uhr live die ersten WM-Läufe aus Katar. Die MotoGP wird 18 Uhr gestartet. Bis 17. November stehen 19 Renntage an. Der Grand Prix auf dem Sachsenring findet am 6. und 7. Juli statt.

