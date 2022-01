"In Führungsposition nichts zu suchen": Effenberg attackiert Gladbach-Boss Königs für Aussagen zu Eberl

Der frühere Nationalspieler Stefan Effenberg hat Präsident Rolf Königs von seinem Ex-Klub Borussia Mönchengladbach wegen dessen Aussagen bei der Rücktritts-Pressekonferenz von Sportchef Max Eberl deutlich kritisiert. "Eigentlich hat so ein Mann in solch einer Führungsposition nichts zu suchen, wenn er so mit dem Thema umgeht", sagte Effenberg am Sonntag in der Sendung "Doppelpass" bei Sport1.

