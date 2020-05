Stefan Effenberg: Saison notfalls bis Oktober austragen - und Winterpause abschaffen

Nach Meinung des früheren Nationalspielers Stefan Effenberg sollte die Bundesliga-Saison notfalls bis in den Oktober ausgetragen werden. Alles andere sei nicht fair, schrieb der 51-Jährige in seiner Kolumne auf t-online.de: "Aus meiner Sicht gibt es nur ein Modell, um die Saison gerecht zu Ende zu bringen: Die Spielzeit darf nicht abgebrochen werden – egal wie lange sie dauert und selbst wenn sie erst im Oktober beendet wird."

Zahlreiche Spieler-Verträge enden allerdings am 30. Juni, was zu rechtlichen Problemen im Falle eines längeren Spielbetriebs führen könnte. Ein Abbruch könne laut Effenberg dennoch unmöglich die Lösung sein. Genauso wenig wie eine Annullierung der Saison oder eine Aufstockung, so Effenberg mit Blick auf die jüngsten Pläne der Deutschen Fußball Liga, wonach bei einem Abbruch die aktuelle Tabelle als Grundlage für sportliche Entscheidung genutzt werden solle.