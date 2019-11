Stefan Effenberg: Der FC Bayern sollte "mit Thomas Müller verlängern" und den Kader "optimieren"

Spekulationen über Müller-Transfer ins Ausland

Nachdem Müller in der laufenden Saison zwischenzeitlich sechsmal in Folge nicht in der Startelf der Bayern gestanden hatte und Barcelona-Leihgabe Philippe Coutinho den Vortritt lassen musste, war eine Debatte um die Zukunft des Ex-Nationalspielers entbrannt. Dabei wurde der Offensivallrounder bereits mit einem Winter-Wechsel zu Inter Mailand oder Manchester United in Verbindung gebracht. Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic hatte einen möglichen Verkauf des Weltmeisters von 2014 jedoch zurückgewiesen und betont, dass es ohnehin keine Anfragen für den Routinier gebe.