"Das Bild ist erbärmlich": Effenberg kritisiert DFB-Chefs Keller, Bierhoff und Löw

Steuer-Affäre, sportliche Krise, Trainer-Diskussion: Der Deutsche Fußball-Bund kommt weiterhin nicht wirklich zur Ruhe. Obwohl Bundestrainer Joachim Löw Ende November das Vertrauen ausgesprochen wurde, steht der Verband für sein zögerliches, wenig stimmiges Krisen-Management in der Kritik. Auch Löw bleibt davon nicht verschont. Dass der Trainer nach dem desaströsen 0:6 in Spanien vor rund drei Wochen fast vollständig abgetaucht ist, missfällt unter anderem Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg gehörig.

Löw müsse sich der Kritik stellen, forderte der frühere Bayern-Profi im "Doppelpass" von Sport1 und wunderte sich, dass der 60-Jährige seit dem Debakel in der Öffentlichkeit kaum Präsenz gezeigt hat. "Wenn du Feuer hast und Emotion, dann stellst du dich und tauchst nicht ab", so Effenberg weiter. "Dann stellst du dich dagegen, wenn du nur Breitseiten bekommst in der Öffentlichkeit und dieses Bild abgibst." Er sei allerdings "nach wie vor pro Löw", zumindest bis zur EM.

Der DFB hatte kurz nach Effenbergs Aussagen bekannt gegeben, dass der Bundestrainer sich am Montagnachmittag in einer Pressekonferenz stellen werde. Zuvor hatte DFB-Direktor Oliver Bierhoff bei Sky90 verraten, dass eine Wortmeldung Löws bevorstehe. "Er wird nächste Woche reden - das kann ich garantieren", sagte Bierhoff. Auf die Frage, ob man einen "kämpferischen Bundestrainer" erleben werde, entgegnete Bierhoff: "Auf jeden Fall, sonst würde er nicht weitermachen, wenn er keine Energie hätte und keine Wut im Bauch."

Effenberg kritisiert DFB-Führung: "Das geht gar nicht"

Das wahre Problem des DFB sieht Effenberg indes nicht in der Besetzung des Bundestrainer-Postens oder in der zuletzt schwächelnden Abwehr - sondern bei den Bossen, wo es keine gemeinsame Arbeitsgrundlage und keine Linie gebe. "Alle, wie sie sich verhalten - und da nehme ich die Spieler aus und gehe auf die Verantwortliche - das ist ein (DFB-Präsident) Keller, das ist ein (DFB-Direktor) Bierhoff, das ist ein Löw mit seinem gesamten Trainerteam", so Effenberg. "Das Bild, was die abgeben, ist für mich erbärmlich, tut mir leid. Das geht gar nicht."