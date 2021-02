Stefan Effenberg: FC Bayern kann drei Champions-League-Siege in Serie holen

Stefan Effenberg hält eine Titelverteidigung des FC Bayern München in der Champions League für möglich und traut dem deutschen Rekordmeister sogar drei Siege in Serie zu. Beides ist bislang nur Real Madrid gelungen - zuletzt in den Jahren 2016, 2017 und 2018. "Ich traue es ihnen zu", sagte Effenberg in einem Interview des Kicker.

In der Bundesliga verspielte der Titelverteidiger mit 3:3 gegen Arminia Bielefeld und der 1:2-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt in kürzester Zeit einen Großteil seines komfortablen Polsters verspielt. Nach dem 3:0-Sieg von Verfolger RB Leipzig bei Hertha BSC beträgt der Vorsprung an der Spitze nur noch zwei Zähler. Vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Königsklasse bei Lazio knirscht es im Gebälk der Münchener, die ihre gewohnte Souveränität derzeit eingebüßt haben. Bayern-Trainer Hansi Flick nahm seine Schützlinge dennoch in Schutz: "Wir haben turbulente Tage hinter uns, das darf man nicht vergessen. Wir sind auch nur Menschen."