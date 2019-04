Stefan Effenberg zerlegt den FC Schalke 04: "Das Schlechteste, was die Liga zu bieten hat"

Als Kolumnist des Nachrichtenportals t-online.de hat Stefan Effenberg unter anderem die sportliche Situation beim FC Schalke 04 beleuchtet - und deutliche Worte zur Talfahrt der Königsblauen gefunden. "Es hat wenig bis gar nichts mit Fußball zu tun, was Schalke aktuell anbietet. Das ist über weite Strecken das Schlechteste, was die Liga zu bieten hat", ledert der ehemalige Nationalspieler in Richtung des Traditionsvereins.