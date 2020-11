Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg: Darum sollte Joachim Löw über die Rolle von Toni Kross nachdenken

Nach dem 0:6-Debakel in Spanien nimmt der DFB eine verschärfte Debatte um die Zukunft von Bundestrainer Joachim Löw mit in die lange Länderspiel-Pause. In der ersten Analyse der Spanien-Klatsche nimmt Stefan Effenberg nicht wie viele andere Ex-Nationalspieler den Weltmeister-Coach von 2014 ins Visier. "Für mich ist das die richtige Entscheidung", kommentierte der frühere Bayern-Spieler gegenüber Sport1 die Ergebnisse aus einem Gespräch zwischen DFB-Präsident Fritz Keller, DFB-Direktor Oliver Bierhoff und Löw, der weiter die DFB-Elf trainieren soll.

