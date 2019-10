Erster Sieg von Stefan Effenberg perfekt: KFC Uerdingen gewinnt mit neuem Manager bei 1860 München

Beim SC Paderborn, damals allerdings als Chef-Trainer, hatte Effenberg keine besonders gute Figur gemacht. Zwischen dem 13. Oktober 2015 und dem 2. März 2016 coachte der "Tiger" den SCP in der zweiten Liga für 15 Spiele. Mit nur zwei Siegen und sieben Niederlagen sowie diversen öffentlichen Querelen wurde Effenberg vom Präsidium geschasst. Der mittlerweile verstorbene Ex-Präsident Wilfried Finke bezeichnete die Verpflichtung als "größten Fehler seiner Amtszeit" in Paderborn. Der Verein stieg am Ende der Saison ab und wurde aus der Bundesliga bis in die dritte Liga durchgereicht.