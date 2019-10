Perfekt! Stefan Effenberg wird Manager bei Großkreutz-Klub KFC Uerdingen

Die Rückkehr von Stefan Effenberg auf die Fußball-Bühne ist perfekt. Gut dreieinhalb Jahre nach seiner Entlassung als Trainer des damaligen Zweitligisten SC Paderborn übernimmt der Ex-Nationalspieler, der zuletzt vor allem als TV-Experte und Kolumnist öffentlich in Erscheinung getreten war, den Manager-Posten beim Drittliga-Klub KFC Uerdingen. Dies teilten die Krefelder am Samstag mit. Am Vortag hatte die Bild bereits von einem möglichen Engagement des 51-Jährigen in Uerdingen, wo in Kevin Großkreutz ein Weltmeister von 2014 unter Vertrag steht, berichtet. Effenberg soll den unter der Führung des russischen Investors Michail Ponomarew zuletzt ins Schlingern geratenen Klub wieder in ruhigere Fahrwasser leiten.

"Der KFC Uerdingen ist ein Traditionsverein und hat ein großes Potenzial. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam erfolgreich sein werden", wird Effenberg auf der Klub-Homepage zitiert. Die genaue Job-Bezeichnung des früheren Weltklasse-Mittelfeldspielers lautet "Manager Sport". In der kommenden Woche sollen er und das "neue sportliche Konzept" der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Effenberg werde Ponomarew, Geschäftsführer Nikolas Weinhart und dem Trainerteam "in den sportlichen Entscheidungsprozessen zur Seite stehen", hieß es in der ersten Erklärung.

Uerdingen-Boss Ponomarew: Darum holen wir Effenberg

"Stefan Effenberg hat in seiner Karriere so ziemlich alles erlebt und erreicht", sagte Ponomarew: "Wir erhoffen uns, dass er mit all seiner Erfahrung und seinem Fachwissen dabei helfen kann, die nächsten Schritte auf dem Weg nach vorne zu machen."

Erste Aufgabe des neuen Managers dürfte die Entscheidung über die Besetzung des Trainer-Postens sein. Effenberg selbst war schon im Januar als KFC-Coach im Gespräch, zu einer Verpflichtung kam es aber nicht. Stattdessen unterschrieb Norbert Meier, der aber wie sein Nachfolger Frank Heinemann und dessen Nachfolger Heiko Vogel entlassen wurde. Derzeit steht Interimscoach Stefan Reisinger an der Seitenlinie.

Krefeld in 3. Liga hinter den Erwartungen

Effenberg, der in seiner aktiven Laufbahn drei Deutsche Meisterschaften mit dem FC Bayern feierte und mit den Münchnern 2001 den Weltpokal gewann, soll sich nach Bild-Angaben bereits am Freitagabend beim 0:0 gegen den 1. FC Magdeburg einen Eindruck von der KFC-Mannschaft gemacht haben. In der Tabelle liegen die Krefelder nach elf gespielten Partien nur kurz über der Abstiegszone.

