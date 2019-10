Stefan Effenberg: Deshalb ist Uerdingen für mich kein Risiko - Arbeit an Trainerfrage "mit Hochdruck"

Ex-Bayern-Star Stefan Effenberg hat die 3. Liga mit seinem Engagement beim KFC Uerdingen 05 über Nacht in die Schlagzeilen gehievt. Die Arbeit des 51-Jährigen, der beim strauchelnden KFC als Manager fungieren und den Verein wieder in ruhigere Fahrwasser lotsen soll , wird nicht ohne. Uerdingen ist nach elf Spieltagen trotz eines Premium-Kaders um Weltmeister Kevin Großkreutz lediglich Tabellen-16. und hat im Kalenderjahr 2019 schon vier Trainer verschlissen.

Nach seinem missglückten Intermezzo beim SC Paderborn ist Uerdingen für Effenberg die vielleicht letzte Möglichkeit, in verantwortlicher Position im Profifußball Fuß zu fassen. Der gebürtige Hamburger nimmt die Herausforderung beim Chaos-Klub aber locker. "An ein Risiko denke ich bei so einer Aufgabe keine Sekunde", sagte Effenberg bei t-online.de. "Sie ist eine große Herausforderung, aber es steckt viel Potenzial in der Mannschaft und im Verein. Das ist es, was ich sehe, und was es zu bündeln gilt, um wieder erfolgreich zu sein."