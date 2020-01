Manager Stefan Effenberg verplant Trainingslager vom KFC Uerdingen: Hotel ohne Fußballplatz

Der KFC Uerdingen hat sein Trainingslager im italienischen Gavorrano vorzeitig abgegebrochen. Nach nur zwei Tagen reiste der Drittligist wieder aus der Toskana ab, um die restliche Vorbereitung auf die Rückrunde im niederländischen Venlo abzuhalten. Hintergrund: Das von Manager und Ex-Profi Stefan Effenberg auserkorene "Il Pelagone Hotel & Golf Resort", in dem die Uerdinger residierten, ist ein reines Golfhotel - und hatte demnach kein Fußballplatz, auf dem man hätte trainieren können. So musste der Klub in das sechs Kilometer entfernte "Stadio Comunale Romeo Malservisi" von Viertligist U.S. Gavorrano ausweichen, wo sich der Platz jedoch ebenfalls in einem miserablen Zustand befunden haben soll. Schlechter noch als im heimischen Krefeld, lautete der Tenor der Spieler.