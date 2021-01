Ex-Profi Stefan Effenberg regt EM-Verlegung nach Deutschland an: "Wir haben alles, was es braucht"

Wird die für den Sommer geplante Europameisterschaft, die in insgesamt zwölf europäischen Ländern ausgetragen werden soll, nach Deutschland verlegt? Für Ex-Profi Stefan Effenberg wäre dies zumindest ein denkbares und aus seiner Sicht wohl wünschenswertes Szenario. In einer Kolumne für das Portal t-online.de bezeichnete Effenberg die Austragung des Turniers über den gesamten Kontinent verteilt angesichts der nach wie vor hohen Corona-Infektionszahlen als "vollkommen unwahrscheinlich." Stattdessen solle die UEFA darüber nachdenken, die EM in nur einem Land austragen zu lassen, und darüber, "ob dieses Land nicht Deutschland sein muss." Anzeige

Aus der Sicht von Effenberg, der in seiner aktiven Karriere unter anderem für Borussia Mönchengladbach und den FC Bayern München spielte, sind die Voraussetzungen für die Gastgeberschaft bei dem sportlichen Großereignis hierzulande gegeben. "Wir haben in Deutschland alles, was es braucht, um kurzfristig dieses Turnier auf die Beine zu stellen: moderne Stadien, die Infrastruktur - und vor allem die Möglichkeiten, ein perfektes Hygienekonzept zu erstellen", sagte der 52-Jährige. Er bezieht sich damit auf die anlässlich der WM 2006 vielerorts renovierten oder neu gebauten Spielstätten sowie auf das im Frühjahr von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) Corona-bedingt entwickelte und international vielfach gelobte Hygienekonzept, das es der Bundesliga Mitte Mai erlaubte, als erste große europäische Liga nach mehrwöchiger Unterbrechung den Spielbetrieb wieder aufzunehmen.

Sollte es wegen der Pandemie auch innerhalb Deutschlands nicht möglich sein, über größere Distanzen zu reisen, hat Effenberg auch hierfür einen Vorschlag. "Die EM könnte in der Rhein-Ruhr-Region stattfinden. Im Umkreis von 100 Kilometern gibt es genug Stadien, um alle Spiele auszurichten. Neben Gelsenkirchen und Dortmund könnte man Düsseldorf, Köln, Leverkusen, Mönchengladbach und bei Bedarf auch noch Duisburg und Bochum dazunehmen", regte der frühere Nationalspieler an.

Rhein-Ruhr-Region als Option für EM in Deutschland?

Für den Fall, dass die EM tatsächlich in zwölf verschiedenen Ländern gespielt werden würde, befürchtet Effenberg Absagen von Topspielern, aus Angst, sich mit dem Virus anzustecken. "Bei einer EM in Deutschland hätten sie das Vertrauen in die Bedingungen, um teilzunehmen", so Effenberg weiter. Etwaige Absagen hatte es zuletzt unter anderem bei der deutschen Handball-Nationalmannschaft im Vorfeld der aktuell stattfindenden Weltmeisterschaft in Ägypten gegeben. Mehrere erfahrene deutsche Profis, darunter Kreisläufer Patrick Wiencek und Abwehr-Spezialist Finn Lemke, verzichteten vorsichtshalber auf die mehrwöchige Reise nach Nordafrika.