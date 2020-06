Stefan Effenberg verteidigt Lucien Favre: "Auch Klopp wäre mit dem BVB nicht Meister geworden"

Stefan Effenberg hat BVB-Trainer Lucien Favre nach der Kritik der vergangenen Wochen in Schutz genommen. Die Mentalität der Dortmunder Mannschaft in der Endphase der Saison war zuletzt auch aus den eigenen Reihen bemängelt worden. In seiner Kolumne für das Portal t-online.de schrieb der frühere Nationalspieler: "Auch Jürgen Klopp wäre mit dem BVB diese Saison nicht Meister geworden. Der FC Bayern war mit Flick einfach für andere Bundesliga-Klubs nicht zu schlagen."