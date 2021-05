Stefan Effenberg wirft Gladbach "Schönfärberei" vor: Jahre unter Trainer Marco Rose kein Erfolg

Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg hat harte Kritik an den Verantwortlichen seines Ex-Klubs Borussia Mönchengladbach geübt und will die Amtszeit des scheidenden Trainers Marco Rose keinesfalls als Erfolgsgeschichte bewerten. "In Mönchengladbach ist es offensichtlich Mode, Schönfärberei zu betreiben", schreibt der 52-Jährige in seiner Kolumne bei t-online: "Mir kann niemand diese zwei Jahre mit Marco Rose als Erfolg verkaufen. Ich habe aber das Gefühl, dass sie das in Gladbach versuchen. Ob Sportchef Max Eberl oder auch Präsidiumsmitglied Hans Meyer." Anzeige

Effenberg weiter: "Sie erinnern immer wieder an Platz vier in der ersten Rose-Saison – oder an einzelne tolle Spiele. (...) Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es mindestens so viele enttäuschende Spiele gab." Dabei erinnert der einstige der Gladbacher Kapitän an das enttäuschende Aus in der Europa League in der ersten Spielzeit unter Rose sowie bittere Niederlagen wie das 1:2 gegen Köln oder das 0:6 gegen den FC Bayern in der laufenden Spielzeit oder schließlich die verpasste Champions-League-Qualifikation. "Das alles sind Fakten, die nicht wegzudiskutieren sind. Und die Eberl, Rose und das Trainerteam zu verantworten haben", meint Effenberg: "Sie versuchen verzweifelt, die Situation und die zwei Jahre unter Rose positiv darzustellen. Für mich ist das nicht nachvollziehbar."

Vor dem abschließenden Bundesliga-Spiel am Samstag bei Werder Bremen liegt die Borussia in der Tabelle auf dem achten Platz und kämpft um die Qualifikation zur Europa Conference League. Rose macht anschließend von einer Ausstiegsklausel in seinem Kontrakt Gebrauch und wechselt zur kommenden Saison zu Borussia Dortmund. Auch zu derartigen Vertragskonstrukten bei Trainer hat Effenberg eine klare Meinung.