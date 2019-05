Stefan Effenberg: Deshalb ist Kovac der richtige Trainer für die Bayern in der nächsten Saison

Stefan Effenberg kennt das erhebende Gefühl, den DFB-Pokal in den Berliner Nachthimmel zu stemmen, ganz genau. Ihm gelang der große Coup während seiner Profikarriere mit Borussia Mönchengladbach 1995 und dem FC Bayern München 2000. Bei der zweiten SPORTBUZZER Network Night sprach der 50-Jährige im Talk mit SPORTBUZZER-Fußballchef Heiko Ostendorp über seine Erinnerungen an Finals im Olympiastadion und das aktuelle Finale am Samstag zwischen seinem Ex-Klub Bayern und RB Leipzig.