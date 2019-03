Stefan Effenberg wehrt sich gegen Schalke 04: "Entspricht nicht der Wahrheit"

Jetzt wird es komplett kurios: Im Ärger um den verpassten Trainer-Job beim FC Schalke 04 schlägt nun Stefan Effenberg zurück. Der Champions-League-Sieger von 2001 wehrt sich im Gespräch mit dem Portal t-online.de gegen das Schalke-Statement vom Montagabend, in dem behauptet wird, dass seine Frau Claudia ihm durch Indiskretion 2013 die Anstellung als Trainer bei Schalke 04 gekostet hatte. Nachdem der Ex-Nationalspieler die einstige Abmachung mit Klub-Boss Clemens Tönnies, die schließlich nicht zustande gekommen war, in der Sendung Sky90 am Sonntagabend öffentlich gemacht hatte, sah sich Schalke zu einer Klarstellung genötigt.

Effenberg will Schalke-Statement nicht auf sich sitzen lassen

Eine „zentrale Bedingung dieser Vereinbarung“ sei es gewesen, „dass die Gespräche und deren Inhalte zunächst vertraulich“ behandelt werden sollten. Seine Frau Claudia Effenberg habe aber unmittelbar nach Beendigung der Gespräche gegen diese Bedingung durch einen Post in sozialen Medien verstoßen. Daraufhin habe der Vorstand von weiteren Gesprächen Abstand genommen. Der damalige Sportvorstand Horst Heldt habe dem Berater von Stefan Effenberg daraufhin abgesagt, schrieb der Revierklub unter anderem.

Dies wollte wiederum Effenberg nicht auf sich sitzen lassen. „Das entspricht nicht der Wahrheit. Diesen angeblich öffentlichen Post in Bezug auf ein Engagement beim FC Schalke hat es nie gegeben“, sagte der 50-Jährige gegenüber t-online.de. Auch könne Heldt seinem Berater gar nicht abgesagt haben. „Weder zum damaligen Zeitpunkt 2013 noch zum heutigen Zeitpunkt habe ich einen Berater, den Horst Heldt hätte kontaktieren können. Auch diese Behauptung entspricht also nicht der Wahrheit“, erklärte Effenberg.

Effenberg vom Verhalten des FC Schalke 04 enttäuscht

Am Sonntag machte Effenberg in der TV-Sendung Sky90 öffentlich, dass er sich 2013 mit dem FC Schalke 04 in Gesprächen über ein Engagement als neuer Trainer befand. Sogar die Zusage für den neuen Job beim Ruhrpott-Klub hätte Effenberg bereits erhalten. Doch ein Handschlag-Vertrag zwischen ihm und Schalke-Boss Clemens Tönnies sei gebrochen worden, so der Vorwurf des Ex-Nationalspielers. "Tönnies hat mir die Hand gegeben und gesagt: 'Wir werden bald zusammenarbeiten'", so der 50-Jährige. Der Schalke-Boss habe ihm versichert, dass sein Handschlag wie ein Vertrag sei. Doch der Deal platzte. Noch heute sei der Ex-Nationalspieler vom Verhalten der Gelsenkirchener enttäuscht.

Der Trainer-Traum Effenbergs sollte sich schließlich doch noch erfüllen - aber nur in der 2. Liga beim SC Paderborn. Von Oktober 2015 bis März 2016 stand "Effe" bei 15 Spielen an der Seitenlinie - bis er wegen Erfolgslosigkeit entlassen wurde. Am Ende stieg Paderborn in die 3. Liga ab und Effenberg sollte bis heute nicht wieder als Cheftrainer eines Klub arbeiten.

