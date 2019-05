Ottmar Hitzfeld kritisiert Schalke 04: Stefan Effenberg hätte Trainer werden müssen

Es war eine der kuriosesten Fußball-Geschichten des Jahres: Stefan Effenberg hätte im Jahr 2013 tatsächlich Trainer des Bundesliga -Klubs FC Schalke 04 werden können. Der heute 50 Jahre alte ehemalige Champions-League -Sieger und der Traditionsklub aus Gelsenkirchen waren sich bereits einig. Doch wie Schalke 04 per Pressemitteilung im März 2019 bekannt gab, habe eine Indiskretion von Effenbergs Frau Claudia in den sozialen Netzwerken dafür gesorgt, dass "Effe" den Schalke-Job noch verlor, bevor er überhaupt begonnen hatte. Effenberg wehrte sich daraufhin postwendend gegen die Darstellung der Schalker und behauptete, dass der Klub die Unwahrheit sage. Trainer-Legende Ottmar Hitzfeld hält die S04-Entscheidung gegen seinen ehemaligen Kapitän beim FC Bayern für einen großen Fehler, wie er nun dem Portal t-online.de gesagt hat.

Effes legendäre "Freunde der Sonne"-PK aus dem Jahr 1999: "Jaaa aber, da muss man aufpassen. Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberbringt, damit muss man aufpassen. Weil ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen, Freunde der Sonne!" ©

Hitzfeld kritisiert Schalke 04: Effenberg als Trainer hätte perfekt gepasst!

Hitzfeld kritisiert den FC Schalke, der als Vizemeister der Vorsaison in dieser Spielzeit auf Platz 15 abgestürzt ist: "Ich glaube, wenn Schalke Stefan Effenberg genommen hätte, hätte man eine riesige Persönlichkeit geholt, die eine klare Ansprache hat, eine klare Kante zeigt, und etwas aufgebaut hätte", ist der siebenfache Deutsche Meister und zweifache Königsklassen-Sieger überzeugt. Die Mentalität des "Tigers" hätte hervorragend zum rauen Ruhrpott-Ton bei Schalke 04 gepasst. "Er hätte den Kopf in den Wind gestreckt und wäre nicht beim ersten kleinen Stürmchen umgekippt."

Schalke-Boss Tönnies greift Ex-Manager an: Christian Heidel hat S04 im Stich gelassen

Heute ist Effenberg einer der größten Schalke-Kritiker. Mitte April lederte der Ex-Nationalspieler in seiner t-online.de-Kolumne: "Es hat wenig bis gar nichts mit Fußball zu tun, was Schalke aktuell anbietet. Das ist über weite Strecken das Schlechteste, was die Liga zu bieten hat." Obwohl Schalke 04 auf eine enttäuschende Saison samt Rücktritt von Manager Christian Heidel und Entlassung von Trainer Domenico Tedesco zurückblickt, hat der Klub zwei Spieltage vor Saisonende den vorzeitigen Klassenerhalt erreicht. "Dafür müssten sie jeden Tag dem Fußballgott danken", meinte Effenberg.