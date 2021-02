Stefan Effenberg vor Wolfsburg-Duell mit Schalke im Pokal über das Formhoch des VfL und das S04-Chaos

Alte Verbindungen hat er nicht mehr. Dafür ist die Zeit, als Stefan Effenberg in der Saison 2002/2003 für den VfL Wolfsburg als Profi aktiv war, zu lange her. Doch als „Fußballfan schaue ich mir gerne gute Spiele an und da gehören die Partien des VfL absolut dazu“, sagt Effenberg. Heute ist er als TV-Experte zurück in der VW-Stadt. Sport1 überträgt aus Wolfsburg das Achtelfinalspiel im DFB-Pokal gegen Schalke 04 ab 18.30 Uhr live. Bereits eine Stunde vorher startet der Countdown. Anzeige

Die Favoritenrolle ist klar – auch für Effenberg. „Von Wolfsburg, und den Schuh werden sie sich anziehen müssen, wird nichts anderes als ein Sieg erwartet“, sagt er. Die Wolfsburger stehen nach dem 3:0-Sieg vom Wochenende gegen Freiburg in der Bundesliga-Tabelle auf Platz drei, haben zuletzt drei Siege in Folge geholt. Schalke ist nach einer bisher katastrophalen Spielzeit Tabellenletzter – und für den 52-Jährigen die „größte Enttäuschung, aber das nicht nur in dieser Saison“. Vom VfL Wolfsburg hingegen schwärmt der Ex-Profi. „Was der Verein zurzeit abliefert, ist absolut herausragend“, sagt er.

Die Enttäuschung über die Last-minute-Niederlage bei AEK Athen und der damit verpassten Qualifikation zur Europa League zum Saisonbeginn hat der VfL gut weggesteckt. Und auch das Theater im vergangenen Herbst hat Wolfsburg nicht geschadet. Trainer Oliver Glasner hatte damals öffentlich Kritik an der Transferpolitik des Klubs geäußert, weil kein weiterer Offensivspieler verpflichtet wurde. VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke konterte serinerzeit: „Die Vorstellungen, die von ihm kamen, waren nicht realisierbar. Das ist ja nicht Phantasialand hier.“ Sogar über eine vorzeitige Trennung von Glasner wurde spekuliert. Schnee von gestern. „Die Mannschaft hat mit Leistung reagiert und Ergebnisse eingefahren“, sagt Effenberg. Und der VfL trotz der brenzligen Lage kühlen Kopf behalten. „Da wird akribisch gearbeitet, um Stück für Stück Dinge zu verbessern. Diese hohe Fachkompetenz in allen Bereichen zahlt sich aus. Und deshalb kann der VfL die große Überraschung werden“, sagt der Ex-Nationalspieler.

Weghorst als Wolfsburger Hoffnungsträger Erst zwei Niederlagen kassierte Wolfsburg in der Liga, setzte sich in der zweiten Pokalrunde kurz vor Weihnachten souverän mit 4:0 gegen Zweitligist SV Sandhausen durch. „Es ist eine Mannschaft, die im Kollektiv hervorragend zusammenhält und dazu so viel individuelle Klasse hat, Spiele zu entscheiden“, sagt Effenberg. Mit Sturm-Kante Wout Weghorst haben sie zudem einen „Torgarant“. 13 Saisontreffer hat der niederländische Stürmer bisher erzielt. Nicht nur gegen Schalke wird es auf ihn ankommen. Bleibt er treffsicher, glaubt Effenberg, dass Wolfsburg die Champions League packen kann. „Sie haben eine Riesenmöglichkeit. Die anderen Vereine, die um diese Plätze mitspielen wie Leipzig, Gladbach, Dortmund oder Leverkusen, haben durch die europäischen Wettbewerbe noch eine ganz andere Belastung“, so Effenberg.