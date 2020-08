Stefan Effenberg warnt Robert Lewandowski: Bayern-Torjäger "braucht Champions League" für Weltfußballer-Titel

"Derzeit wird an vielen Stellen so getan, als könne es nur einen Weltfußballer geben", kritisiert Effenberg. So hatte Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge erst kürzlich ein Gespräch mit FIFA-Boss Gianni Infantino geführt, um sicherzustellen, dass die offizielle FIFA-Weltfußballer-Wahl auch stattfindet. "Er spielt vielleicht die beste Saison seiner Karriere. Er hätte es in diesem Jahr verdient", räumte der Bayern-Boss Lewandowski beste Chancen auf die Auszeichnung ein. Effenberg sieht das anders: "Ich widerspreche dem entschieden. Wenn Kylian Mbappé Paris zum Champions-League-Titel schießt, ist er auch der beste Spieler der Welt in dieser Saison", erklärte der Ex-Nationalspieler. "Für Lionel Messi beim FC Barcelona oder Kevin de Bruyne bei Manchester City gilt grundsätzlich das Gleiche."

Effenberg: Champions League elementar wichtig für Lewandowski

Effenbergs Ansage: Für Lewandowski muss der Champions-League-Sieg her. "In diesen Spielen zeigt sich doch, wer auch bei einer Weltfußballer-Wahl vorne liegen sollte", meint der ehemalige Weltklasse-Fußballer. Da helfe es auch nichts, dass der 31 Jahre alte Stürmer im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Chelsea (4:1) seine Königsklassen-Treffer Nummer 12 und 13 in dieser Saison erzielte. Zuvor schrammte Lewandowski mit seinen 34 Bundesliga-Treffern (in 33 Einsätzen) knapp am Gewinn des Goldenen Schuhs für den Toptorjäger Europas vorbei (Lazio-Stürmer Ciro Immobile gewann mit 36 Toren in 37 Spielen). "Für die höchste Stufe im Weltfußball und für den Titel des Weltfußballers braucht Lewandowski den Champions-League-Titel. Da kommt er nicht drum herum", bekräftigt Effenberg. Lewandowski stehe deshalb unter dem "höchsten Druck aller Protagonisten in der Champions League".

