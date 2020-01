Stefan Ilsanker: Ermittlungen wegen Vergewaltigung gegen Profi von RB Leipzig

Leipzig. Die Staatsanwaltschaft in Salzburg ermittelt gegen Fußball-Profi Stefan Ilsanker von RB Leipzig wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung. Entsprechende österreichische Medienberichte bestätigte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Christoph Rother, am Donnerstagmorgen auf Anfrage des SPORT BUZZERS. „Das ist richtig. Es gibt ein entsprechendes Ermittlungsverfahren“, erklärte Rother. Er bestätigte sowohl den Namen Ilsankers als auch den Tatvorwurf.

26-Jährige soll Anzeige erstattet haben

Laut Salzburger Nachrichten, die als erstes berichtet hatten, wird Ilsanker vorgeworfen, am 4. Januar bei einer Feier in einer Wohnung im Salzburger Stadtteil Liefering eine 26-jährige Frau vergewaltigt zu haben. Diese habe Anzeige erstattet. Ilsankers Anwalt Kurt Jelinek wies die Vorwürfe auf Anfrage mehrerer österreichischer Medien zurück. „Es gibt erhebliche Widersprüche in der Aussage des Opfers“, zitierte ihn Krone.at.

Ilsanker hatte am Montag den Trainingsstart von RB Leipzig verpasst – nach offiziellen Angaben wegen eines grippalen Infekts. Auch an den Folgetagen nahm er nicht am Mannschaftstraining teil. Noch am Mittwoch war über einen Wechsel Ilsankers nach China spekuliert worden. Der österreichische Nationalspieler bestätigte den Salzburger Nachrichten, dass es „konkrete Anfragen“ gebe.