Stefan Ilsanker schafft es nicht in RB Leipzigs Champions-League-Kader

Den Vorzug gegenüber Ilsanker , der in den bisherigen Pflichtspielen der Saison keine Rolle spielte, bekam trotz seiner schweren Verletzung unter anderem Hannes Wolf . Nach seinem Knöchelbruch aus dem U21-Europameisterschaftsspiel gegen Serbien dürfte mit dem Österreicher erst in der Rückrunde und damit ab einem möglichen Achtelfinale zu rechnen sein.

Leipzig. Schlechte Nachrichten für Stefan Ilsanker : Der Routinier hat es nicht in den Champions-League -Kader von RB Leipzig geschafft. Neben dem Österreicher gehören auch die beiden Neuzugänge Philipp Tschauner und Luan Candido nicht zu den Nominierten. Der 18-jährige Brasilianer könnte aber zumindest in der Youth League Erfahrungen auf internationalem Niveau sammeln.

Trainer Julian Nagelsmann musste den Kader für die Königsklasse bis zum vergangenen Montag festlegen. RB Leipzig trifft in der Gruppenphase auf Benfica Lissabon, Zenit St. Petersburg und Olympique Lyon. Der erste Spieltag steigt am 17. September in der portugiesischen Hauptstadt.