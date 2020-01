Stefan Ilsanker will RB Leipzig noch im Winter verlassen

Leipzig. Der österreichische Fußball-Nationalspieler Stefan Ilsanker will RB Leipzig in der Winterpause verlassen. Als Grund nannte der 30-Jährige die mangelnde Chance auf Einsätze beim Bundesliga-Tabellenführer. „In Hinblick auf die EM benötige ich viele Spiele, daher würde sich ein Wechsel schon anbieten. Es gibt einige konkrete Anfragen, mehr will ich dazu nicht sagen“, sagte der Defensiv-Allrounder den „Salzburger Nachrichten“ (Mittwoch). Die „Bild“ hatte zuvor berichtet, der chinesische Zweitligist Shijiazhuang Ever Bright habe Interesse an Ilsanker.