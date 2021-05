"Was er geleistet hat, ist schon besonders": Kretzschmars Loblied auf Recken-Trainer Ortega

Er stellt die Mannschaft hervorragend ein, er seziert den Gegner in der Analyse förmlich und gibt klare Abläufe vor. Und er kann unfassbar schnell taktisch reagieren, kann ein neues Abwehrsystem kreieren, wenn es erforderlich ist. Carlos erkennt sofort, was läuft.

Sehr unangenehm, er kannte auf jeden Fall alle Tricks. Ich habe oft, aber wirklich nicht gern gegen ihn gespielt. Einzelheiten weiß ich nicht mehr, das ist ja lange her. Um ehrlich zu sein, kann ich mich kaum an den Titelgewinn mit Magdeburg 2001 erinnern. Ich weiß im Grunde nur noch, dass ich irgendwann die Schale hochgehoben habe.

Was bedeutet Ortega für die Recken?

Was er geleistet hat, ist schon besonders. Bei diesem großen Umbruch und der sehr jungen Mannschaft. Jeder Einzelne profitiert von ihm. Was da auf einmal für junge Spieler für Hannover auf dem Feld rumlaufen, das hat keiner erwartet. Zum Beispiel ein Martin Hanne. Sehr stark. Das ist das eigentliche Verdienst von Carlos: Eine Mannschaft so zu entwickeln, das musst du als Trainer erst mal hinbekommen. Und die Leute so zu verbessern, dass sie für andere Teams attraktiv werden.

Die Recken haben zuletzt dreimal gewonnen, auch die Füchse waren gut.

Ja, wir hatten drei gute Spiele. Aber die elf davor würde ich eigentlich ganz gern vergessen. Wie Hannover sind wir gerade aus einer Niederlagenserie gekommen, das ist natürlich gut und wichtig. Von daher gibt es aber am Donnerstag keinen klaren Favoriten. Das ist alles sportlich sowieso sehr schwer zu beurteilen, selbst für einen Experten.

Inwiefern ist das schwer?

Weil diese Saison eben besonders und verrückt wegen der Umstände mit Corona ist. Schau dir doch die letzten Ergebnisse an. Balingen gewinnt in Magdeburg, die Rhein-Neckar Löwen verlieren in Stuttgart. Alles klar? Jeder kann jeden schlagen, das ist keine Floskel. Wir standen im September mal auf Platz zwei, das ist leider alles hinfällig. Ich habe unseren Jungs gesagt, sie sollen jedes verdammte Spiel annehmen und möglichst Spaß haben. Es geht für uns darum, sich zu stabilisieren. Das ist bei den Recken ähnlich. Ich bin skeptisch, was Prognosen angeht. Es hat wenig Sinn, überhaupt auf die Tabelle zu schauen, das lohnt sich wahrscheinlich erst am Ende. Wenn wir dann ziemlich weit oben stehen, bin ich einfach froh.