Stefan Kretzschmar verabschiedet sich vom SC DHfK Leipzig

Leipzig. Das kommt unerwartet. Stefan Kretzschmar sieht seine Mission beim SC DHfK Leipzig als erfüllt an. Der ehemalige Star-Handballer hört auf. Nach fast zehn Jahren ist Schluss als Aufsichtsratsmitglied beim sächsischen Bundesligisten, der bei Kretzschmars Amtsantritt noch in der Oberliga gespielt hatte. „Wir haben mit vereinten Kräften einen etablierten, ernstzunehmenden Bundesligaverein aus der 5. Liga in den vergangenen Jahren aufgebaut“, schrieb Kretzschmar am Montag bei Facebook und Instagram.