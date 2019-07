Nach der U21-Europameisterschaft hatte Bundestrainer Joachim Löw den U21-Coach Stefan Kuntz in den höchsten Tönen gelobt – und gesagt, dass er sie Kuntz als seinen Nachfolger vorstellen könne. "Stefan hat in den Jahren, in denen er jetzt beim DFB ist, hervorragende Arbeit geleistet. Er hat eine sehr gute Ansprache an die Mannschaft, er hat viel Empathie, er hat zweimal das Finale erreicht, sagte Löw der Bild. Als zweiten Kandidaten hatte Löw seinen Assistenten Marcus Sorg genannt.

Im ZDF-Sportstudio äußerte sich Stefan Kuntz (56) jetzt erstmals öffentlich dazu – und bezeichnete die Aussage schlicht als Lob. Für ihn sei jetzt erstmal ein anderes Ziel wichtig: „Ich habe vor, Olympia zu machen. Was dazwischen noch kommt, muss man einfach sehen.“