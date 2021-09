DFB-Direktor Bierhoff verabschiedet Kuntz: "Kann sich in der Türkei auf großer Bühne beweisen"

DFB-Direktor Oliver Bierhoff traut dem ehemaligen deutschen U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz nach dessen Wechsel in die Türkei Großes zu. “Für mich steht außer Frage, dass Stefan die Fähigkeit besitzt, Trainer einer A-Nationalmannschaft zu sein. Und das kann er nun in der Türkei auf einer großen Bühne beweisen", wurde der 53-Jährige in am Montag in einer Pressemitteilung des Verbandes zitiert. Kuntz war zuvor als neuer Nationaltrainer der Türkei vorgestellt worden und hatte einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. Seine erste Aufgabe: Er soll seine neue Mannschaft zur Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Katar führen.

