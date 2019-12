Offiziell: Stefan Kuntz verlängert als U21-Nationaltrainer beim DFB

Stefan Kuntz bleibt dem DFB als U21-Nationaltrainer erhalten. Dies gab der Deutsche Fußball-Bund am Montagmorgen in einer Mitteilung bekannt. Zuvor hatte die Bild darüber berichtet. Bei einem Treffen zwischen Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften des DFB, und Kuntz haben sich beide Parteien auf eine Verlängerung des ursprünglich noch bis Sommer 2020 laufenden Vertrags geeinigt. Der neue Kontrakt läuft nun bis Sommer 2023. "Die dafür erforderliche Bestätigung durch den Präsidialausschuss erfolgte heute auf dessen Sitzung in Frankfurt am Main", hieß es in der Verbandsmitteilung.