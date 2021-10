Stefan Kuntz erklärt: Deshalb hat mich das Angebot der Türkei besonders überzeugt

Er war der erfolgreichste Trainer in der Geschichte der deutschen U21-Nationalmannschaft: Gleich dreimal erreichte Stefan Kuntz mit seinen Nachwuchs-Teams ein Europameisterschafts-Endspiel (2017, 2019 und 2021), zweimal gewann er mit den DFB-Junioren den Titel (2017 und 2021). Jetzt wagt Kuntz den Sprung zu einer A-Nationalmannschaft. Die Türkei verpflichtete den 58-Jährigen im September, schon am kommenden Freitag (20.45 Uhr/DAZN) wird Kuntz sein erstes Spiel in der WM-Qualifikation gegen Norwegen coachen. Im Interview mit dem Kicker hat Kuntz nun erklärt, warum ihn das Angebot der Türkei, neuer Nationaltrainer zu werden, besonders überzeugt hatte. Anzeige

Ein "großer Faktor" für seine Entscheidung sei Hamit Altintop gewesen. Der Ex-Bundesliga-Profi (u. a. Schalke 04, FC Bayern) ist seit 2019 Vorstandsmitglied im türkischen Verband. "Es ist ideal, wenn ein Verantwortlicher dich will, in Deutschland riesige Erfolge und Erfahrungen gesammelt hat und du dich mit ihm sprachlich perfekt austauschen kannst", schwärmte Kuntz. Eine Sprachbarriere würde es zudem nicht geben, "weil gut ein Drittel des Teams schon im deutschsprachigen Raum gespielt hat und man sich mit den anderen im Ausland spielenden Profis auch gut auf Englisch verständigen kann", so der Europameister von 1996.

Aber auch das Angebot des Verbands habe Kuntz zugesagt: "Sehr überzeugt hat mich, dass die Verantwortlichen zwar kurzfristig noch alles für die letzte WM-Chance tun wollen, aber auch jemanden wollten, der innerhalb des Dreijahresvertrags mit einer dann verjüngten Mannschaft die Qualifikation zur EM 2024 in Deutschland gut meistert", lobte der Ex-U21-Coach. In der WM-Qualifikationsgruppe G hat die Türkei als Dritter mit elf Punkten noch alle Chancen, in den ausstehenden vier Gruppenspielen an Tabellenführer Niederlande und den zweitplatzierten Norwegern (beide 13 Punkte) vorbeizuziehen.