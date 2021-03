Kuntz erklärt Kader-Nominierung für U21-EM: Darum setze ich auf Moukoko, Thiaw und Co.

Trainer Stefan Kuntz hat sein 23-köpfiges Aufgebot für die kommende U21-Europameisterschaft in Slowenien und Ungarn nominiert. Den Sprung in den Kader schaffte auch BVB-Supertalent Youssoufa Moukoko. Der erst 16 Jahre alte Angreifer könnte damit zum jüngsten U21-Nationalspieler in der DFB-Geschichte werden und Rekordhalter Florian Wirtz, der bei seinem Debüt vergangenen Oktober 17 Jahre 5 Monate und 6 Tage alt war, ablösen. "Mit Youssoufa haben wir ein außergewöhnliches Talent in Deutschland, das wir behutsam und leistungsgerecht fördern wollen", begründete Kuntz seine Entscheidung, auf den Youngster zu setzen. Anzeige

Seine Nominierung sieht er sowohl als Verstärkung für das Team als auch als wichtigen Schritt für Moukoko selbst. "In enger Absprache mit Borussia Dortmund haben wir beschlossen, ihn zu nominieren, weil wir denken, dass seine Teilnahme sowohl der Mannschaft als auch ihm in der Entwicklung weiterhilft", so der Trainer der U21-Auswahl. Unter anderem mit Moukoko, auch aber mit Malick Thiaw vom FC Schalke 04 und Mateo Klimowicz vom VfB Stuttgart nominierte Kuntz junge Spieler, die bereits über Bundesliga-Erfahrung verfügen, in der U21 aber bislang noch nicht zum Einsatz kamen.

Dabei verwies Kuntz auch auf die fehlende Vorbereitungszeit. "Dadurch, dass wir keine Vorbereitung haben, müssen die Jungs direkt einsatzbereit sein. Insofern setzen wir mit Malick Thiaw (19 Jahre) und Mateo Klimowicz (20) auf zwei Akteure, die zuletzt häufig Spielzeit in der Bundesliga bekommen haben", erklärte Kuntz die Berücksichtigung möglicher Debütanten. Seine Premiere für die U21 könnte auch Anton Stach von Zweitligist Greuther Fürth feiern. Der 22-Jährige habe "in den vergangenen Monaten starke Leistungen in der 2. Bundesliga gezeigt und ist zudem flexibel einsetzbar", freute sich der U21-Coach über mehr Variabilität. Nicht dabei ist Florian Wirtz von Bayer Leverkusen, der wohl vor einer Nominierung für die A-Nationalmannschaft steht.