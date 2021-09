Stefan Kuntz kündigt Entscheidung über Türkei-Wechsel an: "Tendenz geht dahin"

Der Wechsel ist offenbar nur noch eine Frage der Zeit: Der deutsche U21-Erfolgstrainer Stefan Kuntz hat im Verhandlungs-Poker um ein Engagement als türkischer Nationaltrainer eine zeitnahe Entscheidung angekündigt. Er gehe davon aus, "dass bald eine Nachricht kommen wird", sagte der 58-Jährige am Freitag am Rande der Verleihung der Goldenen Henne in Leipzig der Deutschen Presse-Agentur. "Im Moment geht eine Tendenz da hin", sagte Kuntz zu den Chancen für seinen Wechsel in die Türkei.

