Stefan Kuntz nominiert Linton Maina: 96-Youngster erstmals bei Deutschlands U21

Es ist der nächste Schritt in seiner noch jungen Karriere. Linton Maina wird ab September für die deutsche U21 auflaufen, die vor zwei Monaten im EM-Finale mit 1:2 gegen Spanien scheiterte. Dort wird er erstmals bei zwei Länderspielen dabei sein, wenn seine 96-Kollegen ein freies Wochenende haben. Am 5. September trifft Maina mit der U21 in Zwickau auf Griechenland. Auf den ersten Test folgt die EM-Qualifikation für 2021 in Schweden. In Wrexham geht es für den 96-Youngster am 10. September gegen Wales. Die weiteren Gruppengegner sind Belgien, Moldawien und Bosnien-Herzigowina.