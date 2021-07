Kuntz erklärt Olympia-Kader und kritisiert Bundesliga-Topklubs: "Wollten nicht wie erhofft helfen"

Rund drei Wochen vor dem Beginn der Olympischen Spiele in Tokio hat der zuständige Bundestrainer Stefan Kuntz den deutschen Kader nominiert - und dabei erhebliche Kritik an Topklubs aus der Bundesliga geübt. " Die Bereitschaft, das Olympiateam zu unterstützen, war in der Bundesliga unterschiedlich ", sagte der Coach der deutschen U21, der auch die junge Auswahl betreut, die der DFB nach Japan entsendet. " Einige große Vereine wollten leider nicht so wie erhofft helfen , umso mehr freue ich mich über die Unterstützung der restlichen Vereine, die es ermöglicht haben, dass wir mit dieser Mannschaft nach Japan reisen können."

Deutschland verpasste Olympia-Gold in Rio nur knapp

Am kommenden Montag zieht Kuntz sein Team in Frankfurt am Main zusammen, am Dienstag reist der DFB-Tross dann nach Japan, wo es in der Vorrunde des olympischen Fußballturniers gegen Brasilien (22. Juli), Saudi-Arabien (25. Juli) und die Republik Côte d’Ivoire (28. Juli) geht. Am 7. August findet in Yokohama das Finale statt, in dem es um die Goldmedaille geht. Bei den bislang letzten Olympischen Spielen in Rio de Janeiro verpasste Deutschland Gold unter Kuntz-Vorgänger Horst Hrubesch nur knapp - im Endspiel behielt Brasilien um Superstar Neymar im Elfmeterschießen die Oberhand. Nach 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden.